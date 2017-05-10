"Они мне еще спасибо скажут" - Трамп об увольнении главы ФБР

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение об увольнении главы ФБР Джеймса Коми и пообещал заменить его кем-то "гораздо лучше". "Коми потерял доверие почти всех в Вашингтоне, республиканцев и демократов. Когда все уляжется, они мне спасибо скажут!", - написал Трамп в Twitter в среду, 10 мая. В отдельном твите он также отметил, что демократы в свое время призвали уволить Коми, как сообщает DW.

Читайте также"Большая ошибка": демократы в Сенате США отреагировали на увольнение Трампом главы ФБР

Тем временем пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что увольнение Коми никак не касается России, и выразил надежду, что эта ситуация не ухудшит отношения между Москвой и Вашингтоном. "Это абсолютно внутреннее дело Соединенных Штатов, это суверенное решение президента США, которое абсолютно никак не касается или не должно было бы касаться Российской Федерации", - цитирует Пескова информагентство Reuters.

В этот же день Вашингтон посетит с визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщалось, накануне, 9 мая, Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. Администрация президента США опубликовала меморандум министерства юстиции, в котором, в частности, осуждается решение Коми относительно закрытия дела против бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон.