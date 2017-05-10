Лавров в ходе визита в США поднимет вопрос сотрудничества в борьбе с терроризмом

В Кремле заявили, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в США, где запланирована его встреча с Госсекретарем Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом, поднимет вопрос сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, это отношения, связанные прежде всего с сотрудничеством в области борьбы с терроризмом, и продолжение обсуждения тех тем, которые фигурировали на повестке дня недавнего телефонного разговора двух президентов», - сказал Песков.

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При этом он отметил, что по встречи Путина и Трампа пока нет каких-то конкретных договоренностей.

«Прикидки есть, как мы уже говорили раз сто или сто пятьдесят, но не более того», - уточнил Песков, отвечая на вопрос, не является ли визит Лаврова в США и его переговоры с Трампом подготовкой к встрече президентов США и России.

Как сообщал УНИАН, Лавров посетит Вашингтон одновременно с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Визит Лаврова в США запланирован на 9-11 мая. Визит Климкина – на 8-10 мая.

Тиллерсон встретится с Лавровым в Вашингтоне в среду, 10 мая, чтобы обсудить ситуацию в Украине, Сирии и двусторонние вопросы.

3 мая Тиллерсон допустил, что взаимодействие США и РФ по урегулированию ситуации в Украине возможно в случае восстановления определенного уровня доверия между странами.

Ранее сегодня Климкин заявил, что госсекретарь США выступит адвокатом Украины в переговорах с Россией, а Вашингтон может приобщиться к «нормандскому формату».