Единственным иностранным президентом на параде в Москве был глава Молдовы (фото)
Додон стал первым президентом Молдовы на параде в Москве за 15 лет.
Президент Молдовы Игорь Додон оказался единственным иностранным главой государства, который посетил военный парад на Красной Площади в Москве по случаю 9 мая.
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В списке официальных лиц, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что помимо участия в параде, Додон принял участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском Саду и торжественном приеме по случаю семьдесят второй годовщины победы, передает ZN.UA.
Додон стал первым за 15 лет президентом Молдовы, посетившем военный парад в Москве.
На трибуне молдавский президент был замечен по правую руку рядом с Владимиром Путиным. Это стало поводом для ироничных замечаний и шуток в соцсетях о том, что Додон стал Путину ближе премьер-министра Дмитрия Медведева, который стоял чуть дальше, пишет NewsMaker.
Ранее сообщалось, что воздушную часть военного парада 9 мая на Красной площади в Москве решили отменить из-за неблагоприятных для полетов погодных условий.