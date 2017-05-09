Единственным иностранным президентом на параде в Москве был глава Молдовы (фото)

Президент Молдовы Игорь Додон оказался единственным иностранным главой государства, который посетил военный парад на Красной Площади в Москве по случаю 9 мая.

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В списке официальных лиц, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что помимо участия в параде, Додон принял участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском Саду и торжественном приеме по случаю семьдесят второй годовщины победы, передает ZN.UA.

Додон стал первым за 15 лет президентом Молдовы, посетившем военный парад в Москве.

На трибуне молдавский президент был замечен по правую руку рядом с Владимиром Путиным. Это стало поводом для ироничных замечаний и шуток в соцсетях о том, что Додон стал Путину ближе премьер-министра Дмитрия Медведева, который стоял чуть дальше, пишет NewsMaker.

Ранее сообщалось, что воздушную часть военного парада 9 мая на Красной площади в Москве решили отменить из-за неблагоприятных для полетов погодных условий.