В Москве отменили воздушную часть военного парада из-за погоды (фоторепортаж)

Воздушную часть военного парада 9 мая на Красной площади в Москве решили отменить из-за неблагоприятных для полетов погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Все самолеты и вертолеты, которые должны были пролететь над Красной площадью, вернулись на аэродромы базирования.

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"Накануне столичный регион оказался под мощным ударом стихии, принесшим обильные осадки в виде дождя и мокрого снега", - сказано в сообщении.

Как известно, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. 9 мая отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.