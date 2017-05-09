В российском Минобороны отрицают казнь российского разведчика боевиками ИГИЛ

Минобороны России опровергло сообщения СМИ о якобы захвате и казне российского военнослужащего, который выполнял задачи на территории Сирии, сообщают "РИА Новости".

"Все военнослужащие Вооруженных Сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, террористы "Исламского государства" выпустили видео, показывающее обезглавливание российского офицера разведки, которого захватили в Сирии. Видеоролик на русском языке продолжительностью 12 минут выпустили на 9 мая.

На видео видно, как мужчина, одетый в черную одежду, стоит на коленях посреди пустыни и призывает других российских агентов показаться.