Зоны деэскалации в Сирии вызывают вопросы у Пентагона - Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты изучают предложение России по созданию зон деэскалации в Сирии, однако у Пентагона есть много вопросов по поводу этого плана, передает Associated Press.

По словам Мэттиса, примерное расположение этих зон «хорошо понятно», однако четкие границы до сих пор устанавливаются. Также глава Пентагона задается вопросом, как этот план повлияет на борьбу возглавляемой США коалиции с группировкой «Исламское государство».

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«Кто будет обеспечивать их (зон деэскалации. — ред.) безопасность? Кто подписывается на это? Кого конкретно будут держать за их пределами? Все это сейчас прорабатывается, и мы вовлечены в процесс», — рассказал Мэттис.

Глава ведомства добавил, что «дьявол всегда кроется в деталях», поэтому США детально изучают план, чтобы понять, будет ли он эффективным.