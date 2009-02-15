Медведев похвалил «аккуратную» девальвацию рубля

Президент России Дмитрий Медведев заявил, что "аккуратное" изменение курса рубля позволило сохранить доверие россиян к банковской сфере. В интервью телеканалу "Россия", текст которого размещен на официальном сайте президента, он сказал, что Центробанк провел изменения "спокойно и честно".

Медведев отметил, что на сегодняшний день курс рубля, с его точки зрения, соответствует реальной платежеспособности российской валюты. "Еще более важно то, что ослабление курса рубля проходило не скачкообразно и тем более не таким варварским способом, как это было сделано в 1998 году", - сказал он.

Президент добавил, что такие же меры провели другие крупные государства с развивающейся экономикой и большим удельным весом экспортной продукции, которые столкнулись со снижением валютных поступлений.

Комментируя нынешнюю экономическую ситуацию в России, Медведев пообещал оказывать помощь не только госпредприятиям, но и предприятиям частного сектора, поскольку они обеспечивают многих россиян рабочими местами. Он добавил, что правительство намерено дополнительно направить 44 миллиарда рублей на создание новых рабочих мест.

Лента.ру