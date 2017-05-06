В Йоркшире украли 24 тысячи пчел стоимостью до 2 тысяч фунтов

В английском графстве Южный Йоркшир произошла удивительная кража: кто-то вывез из бортнического хозяйства 24 тысячи пчел, причем воры действовали крайне профессионально - со знанием повадок насекомых.

Как сообщает Русская служба ВВС, ульи и пчелы общей стоимостью в 2 тыс. фунтов (2,6 тыс. долларов) исчезли с фермы неподалеку от Донкастера.

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Йоркширская полиция, расследующая инцидент, отметила, что это первая кража такого рода в этом году на территории Британии.

На месте преступления был найден дымарь - устройство для обкуривания пчел с целью их усмирения, а значит, похитители смогли уехать без укусов, забрав максимально возможное количество насекомых.

Эксперт Британской ассоциации пчеловодов Диана Робертс полагает, что похитители после использования дымаря, скорее всего, заблокировали входы в ульи с одурманенными пчелами.

"Вы не сможете просто взять и запихнуть улей на заднее сиденье авто – вас бы искусали с головы до пят", - говорит Робертс.

Эксперт также считает, что злоумышленники могут разделить рабочих пчел на партии, чтобы продать их недобросовестным перекупщикам.