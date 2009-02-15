Для российских водителей опьянение стало отягчающим обстоятельством

В России ужесточили наказание для водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующие законодательные изменения внес в Уголовный кодекс РФ Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В частности, в настоящее время за совершение дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадавшим причинен легкий или средней тяжести вред здоровью, законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа или лишения права управления транспортным средством. За совершение ДТП, повлекших тяжкие последствия – причинение тяжкого вреда здоровью или смерть одного и более человек, статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» установлена уголовная ответственность. При этом санкции указанной статьи были одинаковы как для водителей, находящихся в состоянии опьянения, так и для трезвых водителей.

Федеральным законом статья 264 Уголовного кодекса Российской Федерации излагается в новой редакции, в соответствии с которой вводится такой квалифицирующий признак данного состава преступления как нахождение лица, совершившего преступление, в состоянии опьянения. Также предусматривается усиление уголовной ответственности за совершение лицами, находящимися в состоянии опьянения, нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших тяжкие последствия.