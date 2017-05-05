В Сомали в ходе столкновения с исламистами погиб американский солдат

В ходе военной операции по противодействию боевикам исламистской группировки "Аш-Шабаб" погиб американский военнослужащий, сообщает Русская служба Би-би-си.

Солдат погиб в 64 километрах к западу от столицы страны Могадишо, около города Барии.

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В настоящее время американские военные проводят совместную операцию с национальной армией Сомали.

Большая часть Сомали по-прежнему находится под контролем военизированной исламистской группировки "Аш-Шабаб", которую связывают с "Аль-Каидой".

Группировка "Аш-Шабаб", которая ведет войну с правительством Сомали, декларирует своей целью создание шариатского государства и объявлена террористической в Великобритании и США.

Как сообщал УНИАН, недавно в Сомали охрана главного финконтролера случайно убила министра.