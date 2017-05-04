"Под Новый год подарочек будет": Жириновский порассуждал о том, кто может стать преемником Путина

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что, возможно, Путин не будет участвовать в выборах.

"Еще не известно. Не торопитесь. Он любит делать оригинальный ход. Его ставленник имеет больше возможностей", — отметил Жириновский в интервью "Дождю".

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"Это будет явный представитель кремлевской группировки", — добавил лидер ЛДПР про возможного преемника Путина.

На вопрос, кто будет преемником и будет ли это Медведев, Жириновский отметил, что пока решение не принято. "Там человек 10 есть. Они решат. Они еще не решили. Все решения будут приняты в декабре. Под Новый год подарочек будет", - заявил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что преемника президента РФ может определить только российский народ в ходе демократических выборов.