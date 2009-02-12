Ющенко: вступление в НАТО - вопрос времени

Президент Украины Виктор Ющенко не видит альтернативы вступлению страны в НАТО, однако считает, что это долгосрочная перспектива.

"Членство в НАТО является долгосрочным проектом, вопросом времени. В нашей стране на протяжении 70 лет люди не видели правды. Им надо дать время. Но в одном я уверен - единственный выход для нашей страны, для любой страны, это коллективная модель безопасности. Страны не существует, если она не является безопасной. И у Европы, я убежден, тоже нет альтернативы. Мы являемся частью Европы, и единственной политикой для нас может быть участие в этой системе безопасности. И я настроен абсолютно оптимистично по этому поводу", - цитирует интервью немецкому агентству Deutsche Press-Agentur РИА "Новости".

По его словам, если четыре года назад лишь 17% украинцев были за НАТО, то сегодня их около 33% (соответствует данным опросов).

"Если бы вы спросили у болгар в 2000 году, или у словаков в 1998, хотят ли люди быть в НАТО, если бы вы задали этот вопрос в любой стране, которая когда-то была членом Варшавского договора, а потом получила независимость, вы бы не получили четкого ответа", - сказал Ющенко.

Он снова подчеркнул, что вопрос о вступлении в альянс "будет решать только украинский народ, и никто другой".