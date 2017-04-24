Новая холодная война раскрывается в этих цифрах - Die Welt

В 2016 году государства выделили на вооружение 1,7 трлн долларов, впервые Америка также увеличила расходы. Бюджеты, скорее всего, продолжат расти, если страны НАТО будут придерживаться правил. Об этом пишет Герхард Хегманн в статье "Новая холодная война раскрывается в этих цифрах", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

До сих пор Саудовская Аравия была крупнейшим в мире покупателем оружия. С 2002 года военные расходы увеличивались ежегодно. Но теперь этот период позади.

По данным шведского института исследования проблем мира Sipri, в прошлом году военные расходы королевства сократились на 30%. Это также имеет последствия для мирового рейтинга. Неизменно на вершине США и Китай, но сейчас на третьем месте Россия. Саудовская Аравия опустилась на четвертое место.

В целом, глобальные военные расходы в 2016 году незначительно увеличились - на 0,4% - на сумму 1 686 млрд долларов. Только доля США составила 611 млрд долларов (плюс 1,7%).

В ежегодном исследовании Sipri представлены несколько тенденций. После пяти лет снижения военных расходов, в 2016 году впервые вновь вырос оборонный бюджет США. В Европе было зафиксировано второе увеличение, на 2,6%. Прежде всего, Италия существенно повысила военные расходы.

Но мир все еще далек от рекордных расходов на вооружение. По данным Sipri, в 2011 году их уровень был выше, чем сейчас – рекордных 1,699 триллиона долларов США. В любом случае, эти цифры позволяют получить только приблизительное представление о фактических глобальных расходах. Бюджеты таких стран, как Сирия, Северная Корея, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Ливан не включены в оценку из-за отсутствия надежных данных. Расходы Китая необходимо оценивать.

Нефтедобывающие страны сокращают расходы

То, что военные расходы в 2016 году увеличились лишь незначительно, большей частью, связано с резким сокращением оборонных бюджетов стран-производителей нефти. Согласно исследованию Sipri, только две из 15 стран с наибольшим сокращением военных расходов не были экспортерами нефти. Например, Ирак или Венесуэла также значительно сократили свои расходы.

Доминирующее положение Америки в сфере расходов на оборону подтверждают цифры. В 2016 году США выделили 611 млрд долларов, что составляет 36% от общего объема мировых военных расходов. Китай – на втором месте, с меньшей долей в 215 млрд долларов (согласно оценкам), а Россия – на третьем месте, с 69,2 млрд долларов США, хотя ее военные расходы в 2016 году увеличились на 5,9%. По сравнению с 2007 годом, военные расходы Москвы увеличились на целых 87%. На четвертом месте в мировом рейтинге в 2016 году оказалась Саудовская Аравия, с в 63,7 млрд долларов, за ней следует Индия.

Только четыре страны НАТО выделяют запланированных 2%

Эксперты Sipri также подробно изучили военные расходы европейцев, увеличения которых требовал президент США Дональд Трамп. В центре внимания – договор 28 стран-членов НАТО, согласно которому на военные расходы страны должны выделять два процента от валового внутреннего продукта. В настоящее время только четыре страны НАТО отвечают этому требованию, а именно Соединенные Штаты (3,3%), Греция, Франция и Эстония.

Sipri представил поразительные подсчеты: если бы все государства-члены НАТО строго соблюдали правило двух процентов, то математически это привело бы к снижению расходов НАТО на 159 млрд или 18%. Объяснение простое. Если США сократят свои расходы с нынешних 3,3% до 2% от ВВП, это может сократить военный бюджет на 39%, или 240 миллиардов долларов. В свою очередь, европейские страны НАТО должны увеличить свои расходы на вооружение на четверть, на 66 миллиардов долларов.

Германия выделяет на 28 миллиардов долларов меньше

Прежде всего, Германия по-прежнему не выполняет правило НАТО. Согласно расчетам, оборонный бюджет должен вырасти с 41,1 до 69 миллиардов долларов. Тогда теоретически Германия поднялась бы с девятого на четвертое место в мировом рейтинге расходов. Огромный рост военного бюджета произошел в Канаде (удвоение бюджета с 15 до 31 миллиардов долларов), и в Испании, которая увеличила оборонный бюджет с 15 до 25 миллиардов долларов.

Тем не менее, эксперты Sipri признают, что это теоретическая модель. В действительности, США будут оставаться на нынешнем уровне, и не станут сокращать военные расходы. Поэтому рост расходов наиболее вероятен. Только бюджет стран НАТО составит 962 млрд долларов США – 57% всех военных расходов в мире.