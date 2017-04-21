Взрыв в Дортмунде: СМИ рассказали о мотивах задержанного россиянина

Подозреваемый в организации теракта в Дортмунде мог совершить атаку ради прибыли, утверждает Spiegel.

По информации источника, преступник рассчитывал заработать на резком падении стоимости акций футбольного клуба, что произошло бы в случае смерти или тяжелой травмы кого-то из представителей «шмелей».

Ранее стало известно, что полиция Германии подозревает в организации теракта россиянина.

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Взрыв у автобуса «Боруссии» произошел 11 апреля перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским «Монако» — в результате теракта пострадал футболист дортмундцев Марк Бартра, которому впоследствии была проведена операция. Встреча была перенесена на следующий день. По итогам противостояния немецкая команда не смогла пробиться в следующий раунд турнира, уступив по сумме двух игр с общим счетом 3:6.