В Сирии арестовали главаря ИГИЛ - СМИ
17:38, 18 апреля 2017Мир
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Террориста задержали во время попытки бегства из Ирака.
Абу Бакр Аль-Багдади / REUTERS
В Сирии арестовали главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра Аль-Багдади. Об этом сообщается на сайте Европейского департамента по безопасности и информации (DESI).
Сообщается, что главаря ИГИЛ Аль-Багдади задержали, когда он пытался бежать из Ирака в Сирию.
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Отмечается, что террориста задержали российские и сирийские военные. Других подробностей в DESI не сообщают, информация о задержании Аль-Багдади уточняется.
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