В Сирии арестовали главаря ИГИЛ - СМИ

В Сирии арестовали главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра Аль-Багдади. Об этом сообщается на сайте Европейского департамента по безопасности и информации (DESI).

Сообщается, что главаря ИГИЛ Аль-Багдади задержали, когда он пытался бежать из Ирака в Сирию.

Читайте такжеВ Мосуле ликвидировали одного из главарей ИГИЛ по прозвищу "Русский" – СМИ

Отмечается, что террориста задержали российские и сирийские военные. Других подробностей в DESI не сообщают, информация о задержании Аль-Багдади уточняется.