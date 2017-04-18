В Турции демократия потерпела поражение - The New York Times

Об этом говорится в редакционной статье "В Турции демократия потерпела поражение", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Ожидалось, что Эрдоган получит 60% голосов, но он потерял крупные города Анкару и Стамбул. Его легитимность еще больше подорвали утверждения международных наблюдателей о нарушениях на голосовании.

Ожидается, что, в конечном счете, он все же одержит победу, и Турция окажется в руках непостоянного и мстительного человека. Мир задается вопросом, сможет ли Турция, страна, которая десятилетиями служила важным мостом между Европой и мусульманским миром, иметь стабильное и процветающее будущее под руководством кого-то, кто почти не уважает демократические структуры и ценности.

Референдум стал кульминацией длительных усилий Эрдогана по замене парламентской системы Турции сильной президентской. И хотя эти изменения официально вступят в силу только после президентских выборов 2019 года, результат усилил его и без того крепкую хватку и позволил ему похвастаться "проведением самой важной правительственной реформы нашей истории".

Важной, да, но не в хорошем смысле. Пересмотр или аннулирование 76 статей в Конституции Турции, принятой в 1982 году, приведет к отмене поста премьер-министра и передаст всю исполнительную власть президенту. Это позволит президенту издавать указы и объявлять чрезвычайное положение, назначать министров, высокопоставленных правительственных чиновников и половину членов высшего судебного органа Турции.

С практической точки зрения, учитывая исламистское большинство его партии ПСР в парламенте, Эрдоган уже успешно осуществляет многие из этих полномочий. Тот факт, что они будут формально ратифицированы в Конституции, может лишь укрепить его диктаторские инстинкты и создать еще большую угрозу для разделения власти, на котором базируются либеральные демократии.

Когда в 2003 году его впервые избрали премьер-министром, Эрдоган, казалось, был настроен сделать Турцию образцовой мусульманской демократией. В последние годы он агрессивно расправлялся с инакомыслящими и критиками в политике, военными, академическими кругами и прессой. Прерванный путч прошлым летом дал повод пойти еще дальше; было объявлено чрезвычайное положение, и правительство с тех пор уволило или отстранило 130 000 человек, подозреваемых в причастности к перевороту, и арестовало около 45 000 человек, что привело к резкой поляризации населения Турции.

Кампания, касающаяся референдума, пострадала от той же атмосферы запугивания. Сторонники предложений Эрдогана доминировали в средствах массовой информации, а некоторые, кто выступал против него, были убиты или избиты. Оппозиционные партии заявили, что на некоторых бюллетенях не было официальной печати, и, по меньшей мере, три случая мошенничества со стороны избирателей были сняты на камеру. "Референдум проходил в политической среде, в которой фундаментальные свободы, необходимые для подлинно демократического процесса, были ограничены в условиях чрезвычайного положения, и у обеих сторон не было равных возможностей представить избирателям свою точку зрения", - сказала Тана де Зулуета, глава международной мониторинговой миссии на референдуме.

Несмотря на то, что Турция является жизненно важным членом НАТО, она все больше превращается в изгоя в альянсе, который базируется на демократических ценностях. Эрдоган усугубил конфликты с Америкой и Европой, раздул враждебность граждан в отношении Запада и заигрывал с Россией. Но Турция остается важным игроком в Сирии, сдерживающим миграцию в Европу и защищающим восточный фланг альянса. Страны НАТО должны делать все возможное, чтобы смягчить автократические тенденции Эрдогана, в то же время поощряя сторонников демократии в Турции. Белый дом объявил, что в понедельник президент Трамп позвонил Эрдогану, чтобы поздравить его с результатами референдума - крайне ошибочная реакция.

В конечном счете, если демократия и оживет в Турции, то это произойдет потому, что миллионы турок не хотят авторитарной системы, которую навязал Эрдоган, и найдут способы вернуть свои права и свободы.