Фидель Кастро неизлечимо болен?

Состояние здоровья кубинского лидера 80-летнего Фиделя КАСТРО остается тяжелым, он неизлечимо болен раком кишечника, сообщает аргентинская газета "Ла Насьон" со ссылкой на американский журнал "Тайм".

"Кубинский лидер неизлечимо болен раком кишечника, и, скорее всего, он уже никогда не вернется к власти", - сообщает издание, отмечая, что информация основана на секретных данных ЦРУ и заслуживает доверия.

"За последние десятилетия появлялось столько противоречивой информации о здоровье кубинского лидера, что трудно определить, где - правда, а где - ложь. На этот раз, скорее всего, информация о Ф.КАСТРО заслуживает доверия", - утверждает "Ла Насьон".

Издание констатирует, что для однозначного ответа - каково истинное состояние Ф.КАСТРО, необходимо иметь полную информацию от лечащих кубинских врачей, а это вряд ли возможно.

В начале октября президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС, выступая перед своими сторонниками в местечке Санта Инес заявил, что Ф.КАСТРО готов спокойно принять смерть.

Вместе с тем, министр иностранных дел Кубы Фелипе Перес РОКЕ, выступая на митинге в Гаване в прошлую среду, заверил, что Ф.КАСТРО скоро снова вернется к управлению государством и займет все свои посты.

"Скоро Фидель вновь будет с нами во главе кубинской революции", - сказал министр.

Ф.КАСТРО перенес 31 июля 2006 года срочную хирургическую операцию в связи с кровотечением в кишечнике.

Впервые за 47 лет бессменного управления страной до своего полного выздоровления он передал полномочия первого секретаря ЦК Компартии Кубы, председателя Государственного совета и Верховного главнокомандующего своему 75-летнему брату Раулю КАСТРО.