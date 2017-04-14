Die Welt: "Мать всех бомб" соответствует концепции Трампа

Соединенные Штаты впервые применили GBU-43/B, свою самую большую неядерную бомбу. Трамп не говорит, отдал ли он приказ лично. Но так или иначе, такое решение не противоречит его идее борьбы с террористической группировкой ИГ.

Об этом пишет Ансгар Грав в статье "Мать всех бомб" соответствует концепции Трампа", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Президент очень доволен новостями из Афганистана. "Еще одна успешная работа. Мы очень-очень гордимся нашими военными. Это была успешная миссия", - сказал Дональд Трамп в четверг днем ​​в Белом доме в конце встречи со спасателями, которые участвовали в операции две недели назад после частичного обрушения моста в Атланте.

"Успешной работой" было первое применение самой мощной неядерной бомбы в арсенале США. GBU-43/B (Massive Ordnance Air Blas, MOAB), известная как "мать всех бомб" была сброшена с самолета в четверг в афганской провинции Нангархар к востоку от столицы Кабул. В этом регионе в субботу был смертельно ранен сержант Марк де Аленкар, из спецподразделения "зеленых беретов". Однако, в заявлении штаб вооруженных сил США в Кабуле не ссылался на погибшего солдата. Вместо этого, они заявили, что применение бомбы со взрывной силой одиннадцати тонн тротила было нацелено на туннельный комплекс террористической группировки "Исламское государство" в районе Ахин и было "частью нынешних усилий для победы над ИГИЛ-К в Афганистане в 2017 году". ИГИЛ-К – это ответвление ИГ в Афганистане и Пакистане, при этом "К" означает "Хорасан" или Корасан, регион Центральной Азии, в который входят Афганистан, Иран и бывшие советские республики Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Силы США приняли все меры предосторожности, "чтобы избежать жертв среди гражданского населения в этой атаке". Позже, министерство обороны Афганистана объявило, что в результате атаки были убиты 36 террористов ИГ. Также были разрушены тайники и туннельный комплекс исламистов.

Усиление военных действий Соединенных Штатов

Сбрасывание бомбы, о разрушительном действии которой в очень малонаселенном регионе пока нет никаких деталей, произошло во время усиления военных действий США. 6 апреля президент Трамп отдал приказ об ограниченном военном ударе с применением 60 крылатых ракет по сирийской авиабазе аль-Шайрат. Это произошло спустя три дня после того, как в атаке с применением ядовитого газа в регионе Идлиб на северо-западе страны погибло 80 человек, среди них женщины и дети. Режим в Дамаске отрицает использование химического оружия и требует международного расследования.

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Кроме того, Трамп отправил авианосец "USS Carl Vinson" в направлении Корейского полуострова, где в связи с национальным праздником готовят испытание баллистической ракеты. Во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в Мар-а-Лаго во Флориде и во время телефонного разговора, Трамп пообещал упрощения в торговле, если Пекин поможет Вашингтону покончить с ядерными испытаниями Пхеньяна. В противном случае, по словам Трампа, США сами решат вопрос Северной Кореи.

В четверг в Белом на вопрос журналистов о том, отдал ли он приказ лично, Трамп не дал однозначного ответа. Военные источники сообщают, что президент дал Пентагону все полномочия на использование всех обычных средств, которые считаются необходимыми, поэтому запросы в Белый дом были не нужны.

У России есть "отец всех бомб"

Но применение разработанной в 2003 году "матери всех бомб", в любом случае, соответствует его концепции самоуверенной политики власти и решительных действий в отношении исламистских боевиков. Во время избирательной кампании он выразил это в совершенно однозначной формулировке: "Я бы разбомбил ИГИЛ к чертям".

Бомба MOAB, более девяти метров в длину, весит 10 300 кг и, как правило, сбрасывается с С-130 Hercules. Своей огромной взрывной волной она способна смести лесные насаждения или здания в пределах 1500 метров на поверхности Земли, а также разрушить подземные туннели и бункеры, которые построили ИГ в районе миссии, согласно данным американских военных. Кроме того, ей приписывают значительное психологическое воздействие.

MOAB – действительно самая мощная обычная бомба в арсенале США, но не во всем мире. Россия имеет в своем распоряжении ATBIP (авиационная вакуумная бомба повышенной мощности). Она немного легче (7100 кг), но ее радиус поражения более чем в два раза больше (3000 метров) и, предположительно, взрывная сила в четыре раза больше (44 тонн тротила). Для сравнения, сброшенная в 1945 году на Хиросиму американская атомная бомба обладала взрывной силой в 13 килотонн тротила. Учитывая эти особенности, российскую ATBIP называют "отцом всех бомб".