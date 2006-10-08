Грузия обратилась к странам ЕС

Посол Грузии в Германии Мая ПАНДЖИКИДЗЕ обратилась к странам Европейского Союза с призывом о посреднических усилиях в грузино-российском конфликте.

Как сообщает “Немецкая волна”, М.ПАНДЖИКИДЗЕ выразила глубокую обеспокоенность в связи с преследованием граждан Грузии в России.

В пятницу по обвинению в отсутствии миграционных документов российские власти депортировали из страны более ста грузин. В то же время Кремль отверг предложение ОБСЕ о посредничестве в конфликте с Грузией. Во вторник Президент России Владимир ПУТИН прибывает с рабочим визитом в Германию.