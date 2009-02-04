Газпром не ответил на просьбу PGNIG о встрече

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG заявляет, что российский газовый монополист «Газпром» не ответил на ее неоднократные просьбы срочно провести встречу для переговоров о полноценном возобновлении поставок газа в Польшу.

«Мы высылали письма с просьбой о срочной встрече. Не получили ответа», – сказала УНИАН пресс-секретарь PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКАЯ.

Она сообщила, что последнее письмо компания послала «Газпрому» на прошлой неделе.

Пресс-секретарь, заявлявшая раньше о ведении переговоров о возобновлении поставок газа в Польшу с пятью компаниями, но не называла, с какими именно, не предоставила больше информации.

Как сообщал УНИАН, Польша с 26 января ежесуточно недополучает 7 млн. кубометров газа, законтрактованного у швейцарского трейдера “РосУкрЭнерго”, что составляет 24% всего объема импорта газа в страну.

До 25 января недопоставки по контракту с РУЭ компенсировал «Газпром», который владеет 50% акций зарегистрированного в Швейцарии трейдера, владельцами которого также являются двое предпринимателей из Украины – Дмитрий ФИРТАШ (45%) и Игорь ФУРСИН (5%).

Как сообщал УНИАН, PGNiG 2 февраля заявил о возможности судебного иска к RosUkrEnergo за невыполнение контракта, согласно которому компания получала ежесуточно около 7 млн. кубометров газа.

Польша впервые заявила, что недополучает газ по контракту с РУЭ после начала газового конфликта между Москвой и Киевом 22 января.

26 января PGNiG сообщил, что «Газпром» отказался поставлять дополнительный газ для компенсации недопоставок по контракту с РУЭ, а сам швейцарский трейдер не отвечает на запрос компании.

28 января газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на источник в «Газпроме», что российский газовый монополист ставит условием полного возобновления поставок газа в Польшу уменьшение цены на транзит газа польской территорией трубопроводом «Ямал – Европа».

Польские газеты Polska Times и Gazeta Wyborcza в конце января писали, что «Газпром» также может добиваться от Польши большей цены за газ и получения контроля над компанией Europolgaz, которая является оператором польской части Ямальского газопровода.

Кроме того, по данным польских и российских газет, «Газпром» может добиваться от Польши поддержки строительства Северного газопровода, против сооружения которого остро выступают польские политики и чиновники, предлагая альтернативный вариант строительства второй нити Ямальского газопровода по польской территории.

Представители PGNIG публично не комментировали эти публикации.

Контракт PGNIG и “РосУкрЭнерго” заканчивается 1 января 2010 года, но, по его условиям, может быть продлен еще на 2 года.