В Мексике неизвестные выбросили из самолета трех человек

На севере штата Синалоа в Мексике на крыше госпиталя было найдено тело мужчины, предположительно, выброшенного из самолета, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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По словам очевидцев, самолет пролетал над госпиталем на низкой высоте. Также, по данным издания, в 60 км к югу от Кульякана, столицы штата, были найдены еще два тела. Они были брошены из того же самолета. Полиция устанавливает детали произошедшего.

Как отмечает Reuters, Синалоа - это родной штат Хоакина Гусмана Лоэра по прозвищу Коротышка, который управлял крупным наркокартелем вплоть до ареста в 2016 году.

После его ареста уровень безопасности в стране ухудшился из-за противостояния между самым крупным в стране картелем и другими представителями наркомафии.