Навальный анонсировал новую массовую акцию в России

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что планирует провести 12 июня в Москве и в других городах массовую акцию с теми же лозунгами, что и на несанкционированном антикоррупционном шествии, прошедшем 26 марта.

Навальный не уточнил, собирается ли согласовывать московскую акцию с городскими властями, пишет Русская служба BBC.

Пока что заявку на проведение митинга он подать все равно не может, поскольку по закону она подается местным властям не раньше чем за 15 дней до предполагаемой даты его проведения.

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Навального задержали 26 марта через несколько минут после начала несанкционированной акции против коррупции в Москве. По информации проекта «ОВД-Инфо», столичные полицейские в этот день задержали более тысячи человек.

Антикоррупционные акции 26 марта прошли практически в ста городах России. Поводом для их проведения стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. В нем утверждается, что Медведев через подставные фонды и доверенных лиц владеет несколькими усадьбами, яхтами, квартирами, агрокомплексом и винодельнями в России и Италии.