Путин назвал союзников США по НАТО "китайскими болванчиками"

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии доказательств того, что сирийские войска применили химическое оружие. При этом он назвал союзников по НАТО "китайскими болванчиками", которые "все кивают".

Об этом российский президент заявил в интервью российской телерадиокомпании "Мир".

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"Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции совета безопасности ООН наносится удар по суверенной стране. И несмотря на это явное нарушение международного права, - все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать", - заявил Путин.

По словам российского президента, ситуация напоминает 2003 год, "когда был использован надуманный совершенно предлог для ввода войск в Ирак".

Как сообщал УНИАН ранее, 11 апреля Путин заявил, что ему "скучно" слушать обвинения в адрес России и Сирии. Он в очередной раз заявил, что доказательств причастности сирийских войск к химической атаке в Идлибе нет.

«Все то же самое происходит сейчас, и опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: скучно, девочки. Это все мы уже видели, наблюдали», - добавил он.