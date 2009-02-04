Поставки газа за пределы России сократились

Поставки газа за пределы России в январе этого года сократились на 74,1% по сравнению с январем 2008 года – до 12,35 млрд. кубометров.

Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) РФ, сообщает РИА Новости.

Добычу газа Россия в январе этого года сократила на 12,8% - до 54,69 миллиарда кубометров.

В том числе компания "Газпром" произвела 44,54 млрд. кубометров газа, что на 16,5% меньше показателей января 2008 года.

Кроме того, в январе 2009 года сократилась добыча нефти по сравнению с январем 2008 года на 1% - до 41 миллиона тонн.

Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России составила 19,57 млн. тонн, что на 1% меньше показателей января прошлого года.

Производство автобензина в России в январе упало также на 1% – до 3,05 млн. тонн, дизтоплива - на 2,1% – до 5,68 млн. тонн, мазута - на 4,7% – до 5,48 млн. тонн. Вместе с тем, производство авиакеросина осталось практически на уровне прошлогодних показателей - 650,8 тыс. тонн.

В то же время, экспорт российской нефти за рубеж, по данным ЦДУ ТЭК, сократился за отчетный период на 2,3% - до 20,2 млн. тонн.