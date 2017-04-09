Теракт в Стокгольме: полиция уточнила данные о погибших, украинцев среди них нет

Консульская служба МИД Украины сообщила окончательные данные о наличии граждан Украины среди погибших в результате теракта в Стокгольме.

МИД уточняет, что гражданство пострадавших не обнародовалось.

"Украинцев нет среди погибших в Стокгольме. Гражданство раненых не обнародовано", - сказано в сообщении консульской службы в Twitter.

Сегодня полиция обнародовала гражданство погибших в результате нападения на грузовике. По данным полиции, в результате теракта погибли британец, бельгийка и два шведа. Среди погибших - 11-летняя девочка.

В Стокгольме 7 апреля днем грузовик въехал в толпу людей. Погибли 4 человека. Ранения получили 15.

В грузовике, давившем людей, полиция обнаружила устройство, похожее на взрывное. Полиция уже задержала двух подозреваемых. Один из них - 39-летний гражданин Узбекистана.