Теракт в Стокгольме: СМИ сообщили, что задержанный - гражданин Узбекистана

Человек, задержанный после теракта в Стокгольме является выходцем из Узбекистана. Ему 39-лет, сообщил шведский сайт Aftonbladet.

Имя задержанного в сообщении не называется. По информации издания, он проживал в одном из пригородов Стокгольма.

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Знакомая мужчины рассказала, что он "никогда не говорил о политике или религии, а говорил лишь о том, как получить больше работы и отправить деньги семье". По ее словам, у него четверо детей. Женщинва также заявила, что не верит в его причастность к теракту.

Издание также пишет, что в Facebook задержанного были найдены пропагандистские материалы террористической организации "Исламское государство"; он якобы поставил лайк фотографии, сделанной сразу после взрыва на Бостонском марафоне в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 апреля, в группу людей на пешеходной улице в Стокгольме въехал автофургон. По данным полиции, автомобиль врезался в здание универмага неподалеку от многолюдной пешеходной зоны. Жертвами нападения стали четыре человека, более 10 получили травмы.

Полиция задержала двух подозреваемых в нападении.