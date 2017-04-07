Шведская полиция рассказала о связанной с терактом стрельбе в Стокгольме, есть раненый
В полиции заявили, что человек получил огнестрельное ранение.
В стокгольмском районе Ротебро произошла перестрелка, что, возможно, связано с сегодняшним терактом, во время которого неизвестный въехал в толпу в центре города.
Как говорится в сообщении на сайте полиции Швеции, один человек был ранен и доставлен в больницу скорой помощи.
В полиции уточнили, что человек получил огнестрельное ранение.
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Шведские правоохранители отметили, что данное событие связано с терактом в центре Стокгольма, который произошел ранее сегодня.
Как сообщал УНИАН, в Стокгольме грузовик въехал в толпу. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице).
Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма является террористической атакой.