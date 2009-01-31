Медведев предлагает США «махнуться»: ПРО в обмен на «Искандеры»

Министерство иностранных дел РФ подчеркивает, что Россия откажется от развертывания оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области только в случае отказа новой администрации США от развертывания третьего позиционного района глобальной ПРО в Европе.

Об этом говориться в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с публикациями во многих российских и зарубежных СМИ о том, что российская сторона приняла решение отказаться от развертывания в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

«В этой связи необходимо сделать следующее разъяснение. Действительно, многие СМИ, да и некоторые политики и официальные лица за рубежом подхватили тему «сворачивания» развертывания этих ракетных комплексов в Калининградской области. Никто ничего не сворачивает, потому что и сворачивать нечего. Размещение в Калининградской области комплексов «Искандер» упоминалось Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в Послании Федеральному Собранию РФ 5 ноября 2008 года в качестве одной из возможных военно-технических мер, которые могут быть предприняты в ответ на развертывание третьего позиционного района (ТПР) глобальной ПРО США», - сообщает российский МИД.

В Комментарии подчеркивается, что речь идет о сугубо ответных шагах, реализация которых поставлена в зависимость от практических действий американской стороны на данном направлении. «Если не будет ТПР, то и «Искандеров» в Калининградской области не будет. Если ТПР будет создаваться, мы будем вынуждены предпринять ответные меры», - говорится в сообщении.

В тоже время российские дипломатии убеждены, что есть разумная альтернатива развертыванию ТПР в виде равноправного многостороннего взаимодействия с участием России, США и европейских стран, которое должно начинаться с совместного анализа ракетных угроз.

«Мы такое взаимодействие готовы развивать», - резюмируется в сообщении.