Душевнобольной китаец убил трех человек палочками для еды (видео)

Страдающий тяжелым психическим расстройством китаец заколол палочками для еды трех пациентов клиники. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщает New York Post.

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Нападавший по имени Ян Шитоу атаковал находившихся с ним в палате других пациентов оставшись без присмотра персонала. Шитоу сумел освободиться от ремней, которыми был привязан к кровати. После этого он взял оставленную на тумбочке палочку для еды, и начал наносить колющие удары спящим соседям.

Остановить душевнобольного смогли санитары. Три женщины погибли, еще одна жертва выжила. Мужчина арестован.

Ранее в Мадриде бык на глазах тысяч зрителей нанес тяжелые травмы тореадору.