Израиль конфликта с Турцией не хочет, но и извиняться не будет

Президент Израиля Шимон Перес провел "позитивный" телефонный разговор с премьер-министром Турции Тайипом Эрдоганом, но, вопреки появившимся сообщениям, не извинялся перед ним за словесную перепалку, которая омрачила накануне Давосский экономический форум, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь главы еврейского государства Мейталь Яслович.

"Они говорили по телефону, и это была позитивная беседа. Вопреки тому, что опубликовало турецкое информагентство, наш президент не извинялся", - сказала она. Скандал в Давосе разразился после 25-минутного эмоционального выступления Переса на семинаре, посвященном ситуации в секторе Газа.

Когда турецкий премьер стал не менее эмоционально отвечать израильскому лидеру, обвиняя Израиль в массовой гибели мирных жителей, модератор дискуссии прервал Эрдогана, сославшись на нехватку времени. Тогда премьер-министр демонстративно покинул аудиторию, заявив, что Давос для него закончился.

Вместе с тем, собеседница агентства дала понять, что в Израиле не остались неуслышанными последовавшие объяснения Эрдогана о том, что его демарш был направлен против организаторов форума, а не Переса. Сам израильский лидер выразил надежду на то, что инцидент не омрачит отношения двух стран. "Мы не хотим конфликта с Турцией, у нас есть конфликт с палестинцами", - цитируют Переса информагентства из Давоса. "Не вижу в этом ни личной, ни государственной проблемы. Отношения могут оставаться как есть. Мое уважение (к Эрдогану) не изменилось. Это был обмен мнениями, а мнения - это мнения", - сказал президент.