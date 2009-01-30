Демонстрации в Париже переросли в массовые беспорядки

Демонстрации, организованные в день начала забастовки работников транспорта в Париже, переросли в массовые беспорядки и стычки с полицией в центре города, передает Лента.русо ссылкой на AFP.

Беспорядки возникли около 20:00 четверга по местному времени. Группа молодых людей, участвовавших в демонстрации протеста, начала поджигать мусорные баки и переворачивать машины в районе Площади Оперы. Как минимум одна машина была перевернута, еще одна повреждена камнями. В связи с беспорядками автомобильное движение было прекращено.

Полиции удалось взять ситуацию под контроль в течение двух часов: против демонстрантов, бросавших в полицейских бутылки и камни, применили слезоточивый газ. По меньшей мере 30 человек были задержаны, 13 из них арестованы; один полицейский был ранен.

По словам одного из демонстрантов, участники беспорядков попытались прорваться к Елисейскому дворцу через Бульвар Капуцинов, однако были остановлены полицией. После того как полиция взяла демонстрантов в кольцо на Площади Оперы, порядок удалось восстановить, и автомобильное движение по прилегающим улицам было возобновлено.

Массовая забастовка пострадавших от финансового кризиса французских работников транспорта и сотрудников бюджетных организаций была организована основными профсоюзами страны. Участники демонстрации вышли на улицы 29 января с призывами к Николя Саркози уйти в отставку, обвинив его в бездействии перед лицом сложной финансовой ситуации в стране.