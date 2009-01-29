Комитет ПАСЕ назначил нового докладчика о Голодоморе
20:41, 29 января 2009Мир
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Об этом сообщила Ольга Герасимьюк
|Ольга Герасимьюк
Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщила член украинской делегации в ПАСЕ от фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Ольга ГЕРАСИМЬЮК.
Новым докладчиком по докладу “Необходимость осуждения преступления Голодомора в Украине 1932-1933 годов и массового голода на территории бывшего СССР” тайным голосованием был избран председатель турецкой делегации в ПАСЕ Мевлут ЧАВУСОГЛЫ.
За него проголосовали 17 членов комитета, за другого кандидата – председателя эстонской делегации Андреса ХЕРКЕЛЯ – 12 членов комитета.
Необходимость назначения нового докладчика была вызвана тем, что предыдущий докладчик, также представитель Турции, Алекандер БИБЕРАЙ прекратил свою работу в ПАСЕ.
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