Комитет ПАСЕ назначил нового докладчика о Голодоморе

Политический комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) назначил нового докладчика по вопросу Голодомора.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщила член украинской делегации в ПАСЕ от фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Ольга ГЕРАСИМЬЮК.

Новым докладчиком по докладу “Необходимость осуждения преступления Голодомора в Украине 1932-1933 годов и массового голода на территории бывшего СССР” тайным голосованием был избран председатель турецкой делегации в ПАСЕ Мевлут ЧАВУСОГЛЫ.

За него проголосовали 17 членов комитета, за другого кандидата – председателя эстонской делегации Андреса ХЕРКЕЛЯ – 12 членов комитета.

Необходимость назначения нового докладчика была вызвана тем, что предыдущий докладчик, также представитель Турции, Алекандер БИБЕРАЙ прекратил свою работу в ПАСЕ.