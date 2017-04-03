Обвинения Польши по делу о катастрофе под Смоленском: Москва будет отстаивать свою позицию

В Кремле заявили, что не согласны с обвинениями Польши в адрес российских диспетчеров по делу о катастрофе польского президентского лайнера весной 2010 года под Смоленском.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Позиция хорошо известна: занимаются этим делом наши следственные органы, ведется следствие и со стороны России. Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы уже довольно серьезно исследованы, изучены и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным. Работа будет продолжаться», - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членов правительственной делегации, а также члены экипажа.

Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и «третьего лица» в умышленном провоцировании авиакатастрофы.

В сентябре 2016 года эксперты комиссии, которая расследует обстоятельства Смоленской трагедии, заявили, что записи «черных ящиков» самолета были сфальсифицированы, а многие документы по этому делу скрыты.

Российские исследования причин аварии указывают на несчастный случай, вызванный плохой погодой и ошибкой пилота.