Сомалийские пираты захватили немецкий танкер
14:51, 29 января 2009Мир
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Третий с начала этого года
Сомалийские пираты сегодня захватили в Аденском заливе принадлежащий Германии танкер со сжиженным газом.
Это третий корабль, захваченный пиратами с начала этого года, передает Газета.ру.
«Корабль Longchamp был захвачен сегодня утром. Его команда состоит из 12-13 филиппинцев и одного индонезийца», - сообщил представитель береговой охраны.
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