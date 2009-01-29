Сомалийские пираты захватили немецкий танкер

Сомалийские пираты сегодня захватили в Аденском заливе принадлежащий Германии танкер со сжиженным газом.

Это третий корабль, захваченный пиратами с начала этого года, передает Газета.ру.

«Корабль Longchamp был захвачен сегодня утром. Его команда состоит из 12-13 филиппинцев и одного индонезийца», - сообщил представитель береговой охраны.