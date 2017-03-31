Шотландия официально запросила у Лондона разрешения на референдум о независимости

Шотландия в пятницу, 31 марта, официально обратилась к Лондону с просьбой о разрешении на проведение референдума о независимости. Об этом сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен. Она рассчитывает на проведение референдума осенью 2018-го или весной 2019 года, как сообщает DW.

При этом правительство Великобритании ранее заявляло, что не будет проводить переговоров с шотландским Кабинетом о новом референдуме по независимости Шотландии.

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Напомним, парламент Шотландии проголосовал за проведение нового референдума о провозглашении независимости от Великобритании. Данное голосование предоставило Стерджен право обращаться в Лондон с просьбой о разрешении начать подготовку к референдуму. Его проведение возможно только с согласия британского правительства.

На предыдущем референдуме в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости. Однако решение о выходе Великобритании из Евросоюза вызвало новые дискуссии о возможной независимости Шотландии.