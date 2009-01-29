Во Франции - общенациональная забастовка

Общенациональная забастовка проходит во Франции, профсоюзные лидеры назвали стачку «Днем гнева».

Как сообщает телекомпания НТВ, и госслужащие, и занятые в частном секторе требуют повышения зарплаты и гарантий, что не останутся на улице. Граждане считают, что правительство должно поддерживать не только банки, но население.

В Париже не будут работать целые ветки метро, две трети региональных и три четверти пригородных поездов не выйдут на линии. Каждый третий рейс в столичных аэропортах будет отменен.

Среди бастующих - учителя, врачи, почтальоны, связисты, банковские клерки, сотрудники Министерства юстиции. Уже подсчитан предварительный ущерб: «День гнева» только парижским предприятиям обойдется в 50 миллионов евро.