Сенат США утвердил однокурсника Клинтона в должности директора ЦРУ

Сенат Конгресса США утвердил адмирала в отставке Денниса БЛЭРА в качестве нового директора национальной разведки. Голосование по его кандидатуре состоялось 28 января.

Ранее в этот день на закрытом заседании профильный комитет верхней палаты Конгресса рекомендовал сенаторам утвердить адмирала в этой должности, сообщает NEWSru.

Кандидатура Д.БЛЭРА на пост руководителя ЦРУ была предложена Президентом США Бараком ОБАМОЙ в декабре прошлого года.

В новой должности он будет координировать деятельность 16 американских спецслужб с бюджетом, как передает ИТАР-ТАСС, около 50 млрд. долларов.

В свое время Д.БЛЭР учился на одном курсе с Биллом КЛИНТОНОМ в Оксфордском университете в Великобритании.

Во вторник подал в отставку предыдущий директор нацразведки Майкл МАККОННЕЛЛ, занимавший эту должность в администрации Джорджа БУША в течение почти двух лет.