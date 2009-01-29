Сенат США утвердил однокурсника Клинтона в должности директора ЦРУ
Блэр будет координировать 16 спецслужб
Сенат Конгресса США утвердил адмирала в отставке Денниса БЛЭРА в качестве нового директора национальной разведки. Голосование по его кандидатуре состоялось 28 января.
Ранее в этот день на закрытом заседании профильный комитет верхней палаты Конгресса рекомендовал сенаторам утвердить адмирала в этой должности, сообщает NEWSru.
Кандидатура Д.БЛЭРА на пост руководителя ЦРУ была предложена Президентом США Бараком ОБАМОЙ в декабре прошлого года.
В новой должности он будет координировать деятельность 16 американских спецслужб с бюджетом, как передает ИТАР-ТАСС, около 50 млрд. долларов.
В свое время Д.БЛЭР учился на одном курсе с Биллом КЛИНТОНОМ в Оксфордском университете в Великобритании.
Во вторник подал в отставку предыдущий директор нацразведки Майкл МАККОННЕЛЛ, занимавший эту должность в администрации Джорджа БУША в течение почти двух лет.