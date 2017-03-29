Страны Британии будут выступать как единое целое на переговорах о выходе из ЕС – Мэй

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии будет выступать как единое целое на переговорах с Европейским Союзом о своем выходе из ЕС.

Об этом в Палате общин заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.

«Мы вернем контроль над нашими собственными законами и положим конец юрисдикции Европейского суда в Британии. Выход из Европейского Союза будет означать, что наши законы будут приниматься в Вестминстере, Эдинбурге, Кардиффе и Белфасте. И эти законы будут трактоваться судьями не в Люксембурге, а в наших судах по всей стране», - заявила Мэй.

«Мы будем укреплять единство наших четырех государств, которые составляют наше Соединенное Королевство. Мы будем вести переговоры как единое Соединенное Королевство, принимая во внимание конкретные интересы каждой нации и региона Соединенного Королевства. Когда дело будет касаться полномочий, которые мы вернем из Европы, мы в полной мере учтем, какие полномочия должны принадлежать Вестминстеру и какие необходимо передать автономным администрациям», - заявила Мэй.

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Также она заявила, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия в результате увидят существенное увеличение своих полномочий относительно принятия решений.

Отдельно говоря о голосовании в парламенте Шотландии о проведении второго референдума о независимости страны, Мэй сказала, что сейчас не время для этого.

Как сообщал УНИАН, сегодня постоянный представитель Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тим Барроу передал президенту Европейского совета Дональду Туску письмо об официальном начале процедуры выхода Британии из состава Европейского Союза в соответствии со статьей 50 Договора о ЕС.

В свою очередь в Евросоюзе сожалеют, что Британия покидает ЕС, но готовы к началу переговоров о Brexit.