Европа ищет альтернативу российскому газу

Участники прошедшей в Будапеште встречи, посвященной проекту строительства газопровода Nabucco по транспортировке газа из прикаспийского региона в Европу в обход России, подтвердили заинтересованность своих стран в его строительстве, сообщает агентство Франс Пресс.

В декларации, принятой по итогам двухдневной дискуссии, говорится, что участники проекта будут продолжать усилия по "созданию необходимых политических, юридических, экономических и финансовых условий для успешной и быстрой реализации проекта строительства газопровода Nabucco".

В документе также отмечается, что участники проекта "приветствуют прямые иностранные инвестиции и передачу ноу-хау и технологий", которые могут потребоваться для его реализации.

Особо отмечается в заявлении необходимость "активизации сотрудничества между ЕС, его государствами-членами, Турцией, Грузией, странами Каспийского региона и Ближнего Востока" с целью создания "эффективного энергетического партнерства".

Проект Nabucco, в котором участвуют 15 стран, предполагает транспортировку среднеазиатского и каспийского газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию, напоминает РИА "Новости". Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум.

После того, как между Россией и Украиной в конце декабря прошлого года начался газовый конфликт, приведший к приостановке поставок российского газа в Европу, представители Еврокомиссии и руководители стран ЕС неоднократно заявляли о необходимости скорейшего строительства альтернативных маршрутов поставок газа, в первую очередь - газопровода Nabucco.