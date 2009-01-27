Путин признался, что для него является самым большим искушением

Самым большим искушением в гастрономической теме премьер-министр РФ Владимир Путин считает мороженое. Об этом он сказал в интервью американскому агентству "Блумберг".

"С детства люблю мороженое в больших количествах", - признался глава правительства РФ.

Также он рассказал, что сейчас читает книгу Карамзина "Русская история", а последний фильм, который он смотрел, - "Оливер Твист" по Диккенсу. Из талантов, которые ему больше всего бы хотелось иметь, Путин назвал музыкальный.

РИА Новости