Путин признался, что для него является самым большим искушением

18:37, 27 января 2009
Мир
8641

Интервью премьера РФ агентству "Блумберг"

Самым большим искушением в гастрономической теме премьер-министр РФ Владимир Путин считает мороженое. Об этом он сказал в интервью американскому агентству "Блумберг".

"С детства люблю мороженое в больших количествах", - признался глава правительства РФ.

Также он рассказал, что сейчас читает книгу Карамзина "Русская история", а последний фильм, который он смотрел, - "Оливер Твист" по Диккенсу. Из талантов, которые ему больше всего бы хотелось иметь, Путин назвал музыкальный.

РИА Новости

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter