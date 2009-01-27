Путин признался, что для него является самым большим искушением
18:37, 27 января 2009Мир
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Интервью премьера РФ агентству "Блумберг"
Самым большим искушением в гастрономической теме премьер-министр РФ Владимир Путин считает мороженое. Об этом он сказал в интервью американскому агентству "Блумберг".
"С детства люблю мороженое в больших количествах", - признался глава правительства РФ.
Также он рассказал, что сейчас читает книгу Карамзина "Русская история", а последний фильм, который он смотрел, - "Оливер Твист" по Диккенсу. Из талантов, которые ему больше всего бы хотелось иметь, Путин назвал музыкальный.
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