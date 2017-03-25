В Беларуси отпустили часть задержанных активистов, журналистов и правозащитников

Белорусские правоохранители отпустили ранее задержанных в минском офисе правозащитного центра «Вясна» 57 активистов, журналистов и правозащитников.

Об этом представитель организации «Международное партнерство по правам человека» Светлана Валько сообщила на брифинге в Киеве.

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«Всех задержанных по состоянию на данную минуту отпустили. Но наблюдатели и правозащитники, которые просто готовились наблюдать за мирным протестом, поведением властей, силовиков на этом марше (в честь Дня Воли - УНИАН), беспричинно удерживаемые в течение всего марша, были отпущены, когда стало понятно, что на марш они уже не попадают», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня спецподразделение ОМОН приехало в минский офис правозащитного центра «Вясна». Были задержаны почти 60 человек, в том числе активисты, которые долгое время живут в Украине и занимаются правозащитной и журналистской деятельностью, - Палина Бродик, Ян Авсеюшкин, Евгения Андреюк. Их отвезли в РОВД.

В предыдущие дни в разных городах Беларуси было арестовано около 300 человек как по административным, так и по уголовным делам.

Завтра в Киеве возле Посольства Беларуси в Украине пройдет акция солидарности с задержанными белорусскими активистами.

Также сегодня в Минске несколько сотен человек приняли участие в акции по случаю Дня Свободы, несмотря на препятствия со стороны правоохранителей.