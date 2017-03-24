Франция и Германия призывают Россию сыграть конструктивную роль в выполнении Минских соглашений

Французская Республика и Федеративная Республика Германия призывают Российскую Федерацию сыграть конструктивную роль в выполнении Минских соглашений для мирного решения российско-украинского кризиса.

Об этом сообщается на странице Посольства Франции в Украине со ссылкой на заявление представителя внешнеполитического ведомства страны.

"В соответствии с решениями, принятыми министрами нормандского формата 18 февраля этого года в Мюнхене, 24 марта в Париже состоялась контрольная встреча с участием представителей Франции, Германии и Украины", - говорится в заявлении.

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"Франция и Германия весьма сожалеют о том, что Россия не была представлена на этой встрече. Российской Федерации надлежит сыграть конструктивную роль в выполнении Минских соглашений, под которыми стоит его подпись, для устойчивого и мирного разрешения российско-украинского кризиса", - заявили во французском МИДе.

В этой связи отмечается, что встреча, которая состоялась с участием четырех координаторов рабочих групп во главе со специальным представителем ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартином Сайдиком, позволила улучшить координацию работ, проводимых в Минске, и с нормандским форматом.

"Был определен ряд приоритетных направлений работы, касающихся проблемы безопасности, политической, экономической и гуманитарной проблематики. Франция и Германия призывают стороны добросовестно приобщиться к их быстрому воплощению в жизнь под эгидой трехсторонней контактной группы", - говорится в заявлении.

"Мы приветствуем роль, которую играет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине для стабилизации ситуации на месте событий, и призываем Украину и Россию сделать все, чтобы сделать возможным полное выполнение миссией своего мандата и обеспечить безопасность ее наблюдателям и персоналу", - подчеркнул представитель французского МИДа.