В Швейцарии сошел с рельсов пассажирский поезд

В швейцарском городе Люцерне сошел с рельсов итальянский поезд Eurocity 158, следовавший из Милана в Базель, сообщает ANSA.

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По предварительным данным, незначительные травмы получили не менее семь человек. Всего в поезде ехали 160 пассажиров. Причины происшествия неизвестны.

Как отмечает Aargauer Zeitung, с рельс сошли четвертый и пятый вагоны поезда, один из них перевернулся. В результате инцидента повреждены линии электропередачи и металлические конструкции станции.

Издание La Tribune de Genève добавляет, что спасатели прибыли на место аварии достаточно быстро, однако пассажирам пришлось прождать около часа прежде, чем покинуть поезд.

Non sono io fuori asse ma il corridoio della carrozza davanti a noi...ma ci faranno scendere? #primaopoiarriverò #baselworld2017 #stiamotuttibene Публикация от @bettinacasanova Мар 22 2017 в 6:26 PDT

Как сообщал УНИАН ранее, в США на северо-западе штата Айова сошел с рельсов поезд, перевозивший спирт этанол, в результате чего загорелись более двух десятков вагонов-цистерн.