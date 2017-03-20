В штабе АТО заявляют, что на Торецком фенольном заводе украинских военных и техники нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба на своей странице в Facebook.

«В связи с распространением отдельными Интернет-ресурсами информации о прибытии на фенольный завод, что в Торецке, группы военнослужащих радиационной, химической и бактериологической защиты ВСУ для оценки вероятных повреждений помещений завода вследствие их использования подразделениями украинского войска, пресс-центр штаба АТО заявляет, что указанная информация не соответствует действительности», - отмечается в сообщении.

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В штабе заверили, что на территории Торецкого фенольного завода не размещено ни одно из подразделений ВСУ. Военная техника и боеприпасы на предприятии не хранятся.

«Такая информация специально размещается противником с целью создания в обществе напряжения и дискредитации Вооруженных Сил Украины», - добавили в пресс-центре.

Как сообщалось, ранее ряд интернет-ресурсов боевиков опубликовали информацию о том, что в Торецк прибыла группы офицеров (10 человек) из управления войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ для подготовки диверсии на местном фенольном заводе.