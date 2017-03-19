Трамп охарактеризовал Путина двумя словами

Президент США Дональд Трамп, описывая своего российского коллегу Владимира Путина, заявил, что тот "крепкий орешек". Об этом глава Соединенных Штатов рассказал в интервью Fox News.

Ведущий попросил Трампа описать кое-кого среди известных людей двумя словами. На просьбу охарактеризовать Путина Трамп сказал: "Я не знаю. Но он точно крепкий орешек".

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"Я не знаю, что он делает для России, но когда-нибудь, я считаю, мы об этом узнаем", – добавил президент США.

Ранее Трамп отреагировал на заявления о том, что он может проявить гибкость в отношении главы Российской Федерации Владимира Путина. "Кто это тайком сказал президенту России: "Скажите Владимиру, что после выборов я буду более гибким?" - задал он риторический вопрос на своей странице в Twitter.

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