Авария вертолета с россиянами в Турции: увеличилось количество погибших
В Стамбуле заявили, что погибли все, кто находился на борту.
Количество погибших в результате катастрофы вертолета в Стамбуле погибли семь человек, сообщает CNN Turk.
Издание сообщает, что об увеличении количества жертв сообщил мэр Стамбула. Стоит отметить, что погибли все, кто был в вертолете.
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Чиновник заявил, что среди погибших были четверо пассажиров-иностранцев. Сообщается, что это были граждане России.
Напомним, в Стамбуле разбился вертолет, на борту находились семь человек, пятеро из которых погибли при катастрофе.
Вертолет принадлежал группе компаний Eczacıbaşı и перевозил менеджеров и иностранных гостей. На борту находилось семь человек, включая двух пилотов, четверых иностранцев и одного турецкого гражданина. Отмечается, что четверо погибших были россиянами. Вертолет взлетел из аэропорта Ататюрка и разбился через пять минут.