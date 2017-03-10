Авария вертолета с россиянами в Турции: увеличилось количество погибших

Количество погибших в результате катастрофы вертолета в Стамбуле погибли семь человек, сообщает CNN Turk.

Издание сообщает, что об увеличении количества жертв сообщил мэр Стамбула. Стоит отметить, что погибли все, кто был в вертолете.

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Чиновник заявил, что среди погибших были четверо пассажиров-иностранцев. Сообщается, что это были граждане России.

Напомним, в Стамбуле разбился вертолет, на борту находились семь человек, пятеро из которых погибли при катастрофе.

Вертолет принадлежал группе компаний Eczacıbaşı и перевозил менеджеров и иностранных гостей. На борту находилось семь человек, включая двух пилотов, четверых иностранцев и одного турецкого гражданина. Отмечается, что четверо погибших были россиянами. Вертолет взлетел из аэропорта Ататюрка и разбился через пять минут.