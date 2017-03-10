Погибшие при пожаре в Гватемале дети сидели в закрытой на замок комнате

Об этом заявили в прокуратуре по правам человека центральноамериканской страны, передает РИА Новости.

По последним данным врачей, трагедия уже унесла жизни 34 детей. Помимо погибших на месте 19 подростков, еще 15 скончались в больницах от полученных ожогов.

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Прокурор отметила, что двери и окна комнаты были надежно закрыты, а такую высокую концентрацию подростков в маленьком пространстве она объяснила наказанием со стороны руководства центра за массовый побег воспитанников, произошедший накануне пожара.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания мог стать поджог одним из воспитанников своего матраса в знак протеста против плохого обращения и питания, после чего пламя перекинулось на другие помещения. Сейчас детей из центра переводят в другие заведения, примерно 200 подростков уже размещены в других центрах. Всего же в момент трагедии там находилось порядка 600 детей.