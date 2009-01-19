Northrop Grumman начнет работу над новым авианосцем

Американская компания Northrop Grumman получила 374 миллиона долларов для начала подготовительных работ по строительству второго атомного авианосца класса Gerald R. Ford для ВМС США, сообщает DefPro. Второй корабль CVN 79 пока еще не получил имя, а его строительство, согласно озвученной ранее информации, должно завершится в 2018 году.

По условиям контракта, в течение 21 месяца специалисты крупнейшей американской оборонной компании будут разрабатывать дизайн, планировать закупку материалов и комплектующих для авианосца. Кроме этого, будут продолжены исследовательские работы в рамках создания второго корабля класса Gerald R. Ford. В них будут участвовать около 300 человек.

Представитель компании заявил, что строительство первого корабля серии, получившего имя Gerald R. Ford, началось в 2008 году и, по информации из открытых источников, должно завершиться в 2015 году. Опыт, полученный специалистами компании на стадии его разработки, будет применен в процессе создания очередного авианосца.

Корабли класса Gerald R. Ford создаются на основе авианосцев класса Nimitz, которые уже стоят на вооружении американских ВМС и считаются одними из самых больших в мире. По сравнению с другими аналогичными кораблями, как утверждают разработчики, они будут более совершенным.

В частности, инженеры внесли изменения в конструкцию полетной палубы, улучшили вооружение, а также другие элементы. Кроме этого, корабли будут оснащены более современными ядерными энергетическими установками, что позволит снизить стоимость их обслуживания и число специалистов, необходимых для этих работ.

Водоизмещение авианосцев класса Ford составляет около 100 тысяч тонн, а на борту каждого из них может находиться более 75 единиц боевой авиации.

Лента.ру