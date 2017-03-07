Курды передали поселения на сирийско-турецкой границе армии Асада

Об этом во вторник, 7 марта, рассказали представители военного совета города Манбидж (контролируется SDF), как сообщает DW.

С помощью этого шага в SDF надеются предотвратить нападение турецких военных на Манбидж. Турция считает силы SDF связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

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О том, что территории к западу от Манбиджа, где проходит линия соприкосновения курдских ополченцев с турецкой армией, будет передана под контроль сирийских правительственных войск Асада, 3 марта утверждал начальник главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской.

2 марта Анкара пригрозила ввести свои войска в Манбидж, если отряды курдов не отойдут от сирийско-турецкой границы. В августе 2016 года SDF при поддержке США освободили этот город на севере Сирии от боевиков террористической группировки "Исламское государство".