Блоггеры сообщили о гибели российского разведчика в боях за Пальмиру

Об этом со ссылкой на комментарий жены военного во «Вконтакте» сообщила группа Conflict Intelligence Team, занимающаяся исследованием обстоятельств гибели российских военнослужащих в военных операциях в Украине и Сирии.

«5 марта жена российского военнослужащего Артёма Горбунова оставила комментарий к записи в ВК о взятии Пальмиры, что её муж погиб в Сирии 2 марта, попав в засаду. По сведениям наших источников, Горбунов служил в 96-й отдельной бригаде разведки, базирующейся в Нижнем Новгороде. Нам удалось косвенно подтвердить эту информацию: в ноябре 2016 года один из друзей Горбунова «ВКонтакте» разместил фотографию, снятую на плацу 96-й бригады разведки (расположенной в Нижнем Новгороде на улице Федосеенко», – сказано в сообщении группы.

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«Это очередное из множества сообщений о гибели российских военных и бойцов ЧВК (частных военных кампаний – ред.), связанных с контрнаступлением на Пальмиру. Мы планируем выпустить обзор потерь россиян в ходе этой операции», – добавили активисты.

Как сообщал УНИАН, 3 марта стало известно, что российский генерал, начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа ВС РФ, Петр Милюхин получил тяжелейшие ранения в боях за Пальмиру.